2020-04-06T21:41:17+03:00
Спорт

У главного тренера «Манчестер Сити» от коронавируса умерла 82-летняя мать

Мать Хосепа Гвардиолы была ранее госпитализировали в одну из испанских больниц
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Хосепа ГвардиолаХосепа ГвардиолаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 6 апреля, в больнице испанского города Манреса после заражения коронавирусом скончлась Долорс Сала Каррио - мать главного тренера футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Ей было 82 года. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

«Каждый, кто связан с клубом, выражает свои самые искренние соболезнования в это самое печальное время Пепу, его семье и всем их друзьям», - говорится на официальной странице клуба в Twitter.

Накануне Хосепа обратился к своим согражданам с призывом оставаться дома на фоне вспышки COVID-19, а также пожертвовал миллион евро на борьбу с новым заболеванием.

Напомним, Испания одна из лидеров по числу заболевших. По этому показателю она уступает только Соединённым Штатам. Всего в Испании зарегистрировано более 131 тысячи случаев заражения. Жертвами заболевания стали более 12 тысяч и по этому показателю она также занимает второе место, уступая только Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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