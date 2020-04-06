У главного тренера «Манчестер Сити» от коронавируса умерла 82-летняя мать
В понедельник, 6 апреля, в больнице испанского города Манреса после заражения коронавирусом скончлась Долорс Сала Каррио - мать главного тренера футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Ей было 82 года. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.
«Каждый, кто связан с клубом, выражает свои самые искренние соболезнования в это самое печальное время Пепу, его семье и всем их друзьям», - говорится на официальной странице клуба в Twitter.
Накануне Хосепа обратился к своим согражданам с призывом оставаться дома на фоне вспышки COVID-19, а также пожертвовал миллион евро на борьбу с новым заболеванием.
Напомним, Испания одна из лидеров по числу заболевших. По этому показателю она уступает только Соединённым Штатам. Всего в Испании зарегистрировано более 131 тысячи случаев заражения. Жертвами заболевания стали более 12 тысяч и по этому показателю она также занимает второе место, уступая только Италии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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