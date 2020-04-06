6 Апр 2020 2020-04-06T23:27:06+03:00

Распространение коронавируса в мире: число зараженных за сутки превысило 77 тысяч Фото: REUTERS

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За минувшие сутки в мире число новых заболевших коронавирусом COVID-19 превысило 77 тысяч человек. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно приведенной статистике, по состоянию на 11:00 мск в понедельник, 6 апреля, в мире врачи зафиксировали 1 210 956 случаев заболевания. За сутки от коронавируса скончались 4 810, таким образом жертвами инфекции стали 67 594 человек.

Наибольшее количество новых заражений зарегистрировано в регионах Европы, где в тройке лидеров Испания, Турция и Италия. За сутки здесь зафиксировано 33 932 новых случая заражения и 3 063 летальных исходов. Всего в регионе зарегистрировано 655 339 заразивших и 49 479 умерших

Следом идет Северная и Южная Америка с 33 510 новыми случаями. Всего в регионе коронавирусом заразились в общей сложности 352 592 человека, а жертвами заболевания стали 9 680 умерли.

По данным ВОЗ, лидером по количеству пациентов с коронавирусом остаётся США - 307 318 человек. Следом идут Испания (130 759), Италия (128 948), а также Германия (95 391) и Китай (83 005).

Напомним, днем ранее за сутки в мире число новых случаев COVID-19 превысило 82 тысячи человек, еще более 5 тысяч умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU