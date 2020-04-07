2020-04-07T03:44:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В Минздраве объяснили, почему возросло число заразившихся коронавирусом молодых людей

Специалист объяснила, что причиной этому стала недисциплинированность молодежи
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В России до 30 апреля действует режим самоизоляцииВ России до 30 апреля действует режим самоизоляцииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Рост числа молодых пациентов с коронавирусом COVID-19 в России связан с тем, что молодежь проигнорировала призывы соблюдать правила карантина и не выходить на улицу, напротив – компании молодых людей решили воспользоваться «незапланированными каникулами» и стали чаще выезжать в хорошую погоду на природу.

Об этом в эфире передачи «Соловьев LIVE» рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Елена Малинникова.

«Рост когда произошел? Эти как раз «шашлычки» и показали нам наглядно всю ту науку эпидемиологию, которую мы изучаем в институтах», - объяснила она.

«Многие вышли на природу, было тепло, хорошо. И вот вам этот сегодняшний результат», - добавила инфекционист.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по данным оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве, почти половина новых почти половина всех новых заболевших COVID-2019 в столице – люди до 45 лет. Примерно такие же цифры и в Подмосковье. Врач-вирусолог, доктор медицинских наук Евгения Селькова назвала несколько причин такого явления.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU

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