В Минздраве объяснили, почему возросло число заразившихся коронавирусом молодых людей

7 Апр 2020 2020-04-07T03:44:25+03:00

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Рост числа молодых пациентов с коронавирусом COVID-19 в России связан с тем, что молодежь проигнорировала призывы соблюдать правила карантина и не выходить на улицу, напротив – компании молодых людей решили воспользоваться «незапланированными каникулами» и стали чаще выезжать в хорошую погоду на природу.

Об этом в эфире передачи «Соловьев LIVE» рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Елена Малинникова.

«Рост когда произошел? Эти как раз «шашлычки» и показали нам наглядно всю ту науку эпидемиологию, которую мы изучаем в институтах», - объяснила она.

«Многие вышли на природу, было тепло, хорошо. И вот вам этот сегодняшний результат», - добавила инфекционист.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по данным оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве, почти половина новых почти половина всех новых заболевших COVID-2019 в столице – люди до 45 лет. Примерно такие же цифры и в Подмосковье. Врач-вирусолог, доктор медицинских наук Евгения Селькова назвала несколько причин такого явления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU