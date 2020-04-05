2020-04-05T16:00:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач-вирусолог объяснила, почему в Москве среди заболевших коронавирусом так много людей до 45 лет

Примерно такую же тенденцию отмечают и в Подмосковье
Семен ЕЛЕНИН
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Почему среди инфицированных так много молодых людей и людей среднего возраста?Почему среди инфицированных так много молодых людей и людей среднего возраста?Фото: Иван МАКЕЕВ
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По данным Оперативного штаба Москвы по коронавирусу за последние несколько дней, почти половина всех новых заболевших COVID-2019 (от 44 до 47%) - люди до 45 лет. Примерно такие же цифры и в Подмосковье.

Почему среди инфицированных так много молодых людей и людей среднего возраста?

- Причин на самом деле несколько, - рассказала «Комсомольской Правде» врач-вирусолог, доктор медицинских наук Евгения Селькова. - Например, люди этой возрастной категории чаще всего ездят за границу. Поэтому их много среди выявленных пациентов. Во-вторых, пожилые люди реже выходят из дома, особенно сейчас, поэтому теоретически шансов подхватить вирус у них меньше, чем у молодых. Я сейчас не говорю, что болезнь в старшем возрасте протекает сложнее. В-третьих, есть простой математический фактор. Доля людей в возрасте от 18 до 45 лет среди населения России выше.

Кстати, ранее на эту тему рассуждал и главный врач Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

«Когда мы набрали первый пул больных и начали анализировать, у нас челюсть упала, - рассказал Проценко в интервью RT. - Наблюдения опровергли все прогнозы».

Напомним, китайские медики отмечали, что большинство заболевших - люди пожилые. А в России среди пациентов с подтвержденной инфекцией мужчины и женщины в возрасте от 18 до 45 лет. Специалисты считают, что у нас такая тенденция возникла после своевременного перевода людей старше 65 в режим самоизоляции. Например, в Москве пожилых попросили не выходить на улицу еще 23 марта. И большинство бабушек и дедушек аккуратно соблюдают режим.

Стоит отметить, что среди 29 скончавшихся от коронавируса в Москве были отмечены и пациенты моложе 45 лет. Одному умершему мужчине было 34 года, второму - 39 лет. В обоих случаях у пациентов были хронические заболевания.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

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О том, почему люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы находятся в группе риска в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, почему нельзя прекращать принимать лекарства, назначенные врачом, почему сейчас растет инфицированность среди молодежи и о перспективах разработки лекарства от коронавируса «КП» рассказал ученый-кардиолог, профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора Медицинского центра МГУ имени М.А. Ломоносова Симон Мацкеплишвили (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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