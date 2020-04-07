Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 7 апреля 2020 года составило 206 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 7 апреля 2020 года составило 206 человек. Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19 в столице зафиксировано 4484 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 536 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом, причем почти половина из них – люди моложе 45 лет.
По последним данным оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве, за минувшие сутки врачи выписали из столичных больниц 45 излечившихся пациентов. Оперативный штаб напоминает всем москвичам и гостям столицы о необходимости неукоснительно соблюдать режим самоизоляции.
Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе, 1 апреля, депутаты Мосгордумы приняли новый закон об административной ответственности в условиях карантина. В столице, как и во многих крупных европейских городах, утвердили штрафы за нарушение режима самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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