7 Апр 2020 2020-04-07T08:08:19+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Москве на 7 апреля 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 7 апреля 2020 года составило 206 человек. Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19 в столице зафиксировано 4484 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 536 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом, причем почти половина из них – люди моложе 45 лет.

По последним данным оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве, за минувшие сутки врачи выписали из столичных больниц 45 излечившихся пациентов. Оперативный штаб напоминает всем москвичам и гостям столицы о необходимости неукоснительно соблюдать режим самоизоляции.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе, 1 апреля, депутаты Мосгордумы приняли новый закон об административной ответственности в условиях карантина. В столице, как и во многих крупных европейских городах, утвердили штрафы за нарушение режима самоизоляции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU