2020-04-07T03:57:24+03:00
В мире

Американка обвинена в терроризме за угрозу заражать других коронавирусом

В Техасе ищут 18-летнюю девушку, которая заявляла, что больна COVID-19 и готова намеренно распространять болезнь
Антон ФОКИН
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Правоохранительные органы американского штата Техас разыскивают по обвинению в терроризме подростка, которая заявляла в соцсетях, что больна коронавирусом и планирует намеренно заражать им других людей. Об этом сообщает "Эн-би-си".

Власти города Карроллтон, расположенного недалеко от Далласа, подозревают в преступлении 18-летнюю девушку, известную под именем Лорейн Марадиага, которая через мобильное приложение обмена сообщениями "Снэпчат" угрожала подобным образом. В полиции отмечают, что "рассматривают ее действия в социальных сетях очень серьезно" и намерены предъявить обвинение в угрозе терроризма согласно уголовному кодексу Техаса.

В то же время у правоохранительных органов нет доказательств, ни то что подозреваемая действительно больна коронавирусом, ни о том, что она кого-либо уже заразила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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