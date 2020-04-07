2020-04-07T04:15:08+03:00
В мире

Перу выводит на границу танки и солдат, чтобы усилить карантин

Власти пытаются остановить нелегальных мигрантов из Эквадора, среди которых могут быть больные COVID-19
Антон ФОКИН
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Перу перебрасывает регулярные войска вместе с тяжелым вооружением и авиацией для усиления контроля границы с Эквадором и пресечения нелегальной миграции. Об этом сообщает сайт Defensa.com.

По данным издания, на границу с Эквадором выдвинута бронетехника 1-й дивизии сухопутных войск. Основной задачей объединения является борьба с незаконным пересечением границы, ведь только недавно власти Перу обнаружили 22 нелегальных перехода, через которых в страну проникали мигранты из соседнего Эквадора и далекой Венесуэлы.

Особый упор перуанцы делают именно на границе с Эквадором, ведь в этой стране ситуация с коронавирусом является чрезвычайно тяжелой. Там зафиксирован самый большой процент погибших от COVID-19 среди всех стран Южной Америки - 3646 заразившихся и 180 умерших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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