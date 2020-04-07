2020-04-07T05:11:16+03:00
В мире

Бразилия и Китай "поссорились" из-за коронавируса

Министр образования южноамериканской страны обвинил Пекин в использовании COVID-19 для "господства над миром"
Антон ФОКИН
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Дипломатический скандал разгорается между Бразилией и Китаем. Об этом сообщает британская "Гардиан".

Отношения двух стран обострились из-за министра образования Бразилии Абрахама Вайнтрауба, опубликовавшего в "Твиттере" пост, в котором обвинил Китай в использовании коронавируса для "захвата мира". Министр спросил: "С точки зрения геополитики, кто выйдет усилившимся из глобального кризиса? Кто в Бразилии союзник данного безупречного плана господства над миром?". При этом в оригинале на португальском языке слово "Бразилия" было написано с намерено выделенной ошибкой ("БЛазилия"), намекая на китайский акцент при произнесении названия страны.

Вайнтрауб удалил свою запись через несколько часов, но китайские дипломаты сразу же отреагировали на выпад. Посольство КНР назвало этот "твит" "особенно расистским" и потребовало объяснений от бразильской стороны. Пикантность ситуации состоит в том, что, по данным "Гардиан", правительство южноамериканской страны, как и многие другие государства Латинской Америки, рассчитывает получить от Пекина помощь для борьбы с COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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