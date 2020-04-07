2020-04-07T05:55:59+03:00
В мире

"Боинг" останавливает свои заводы из-за коронавируса

Корпорация прекратит работу на заводах, где делают гражданские лайнеры
Антон ФОКИН
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Американская авиастроительная корпорация "Боинг" приостанавливает из-за коронавируса на неопределенное время работу своих заводов в штате Южная Каролина, где производится модель "Boeing 787 Dreamliner". Об этом сообщает "Вашингтон Пост".

Закрытие заводов в Южной Каролине негативно отразится на 7 тысячах рабочих. Они получат 10-дневный оплачиваемый отпуск, а потом смогут обратиться за государственным пособием по безработице.

Ранее "Боинг" остановил свое производственные площадки в штате Вашингтон, где строился "Боинг-777" и другие модели. Среди сотрудников компании уже зафиксирован один случай смерти от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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