Азиатские биржи открылись ростом

7 Апр 2020 2020-04-07T06:15:01+03:00

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Рынки в странах Восточной Азии начали этот вторник с небольшого роста. Японский Nikkei вырос на 2,3 процента, южнокорейский Kospi - на 1 процент, а гонконгский Hang Seng - на 0,8 процента. В свою очередь Shanghai Composite поднялся на 1,4 процента, открывшись после выходного понедельника.

Позитивное начало торгов было обусловлено оптимистичным восстановлением бирж США за день до этого, в частности ростом индекса Доу-Джонса на 7,7 процента, а высокотехнологичного NASDAQ - выше 7 процентов. Этот результат стал лучшим за последние две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU