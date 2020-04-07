Губернатор Самарской области вернул выплаты ветеранам, отмененные в 2017 году

7 Апр 2020 2020-04-07T10:24:44+03:00

Также 325 тружеников тыла получат квартиры уже в этом году

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о возвращении ветеранских выплат, которых, по его мнению, необоснованно лишили жителей региона в 2017 году. Это вопрос давно и активно обсуждается в обществе.

– Важно «отдать долги» старшему поколению именно сейчас, в канун 75-летия великой Победы. Поэтому мною принято решение вернуть единые денежные выплаты ветеранам, которые они получали по состоянию на 1 марта 2017 года. Выплаты начнутся с 1 мая 2020 года. Таких людей в регионе 90 тысяч. Соответствующее поручение дано правительству Самарской области, – заявил губернатор.

Также Дмитрий Азаров постановил, что уже в этом, а не как планировалось ранее, 2022 году, все 325 тружеников тыла получат квартиры. Средства будут направлены из Президентского гранта, который Самарская область получила по результатам социально-экономического развития в прошлом году. Его сумма составляет 1,5 млрд рублей.