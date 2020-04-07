2020-04-07T10:53:42+03:00
Общество

Космонавт Сергей Прокопьев дал советы, как пережить самоизоляцию

Время, проведенное дома, можно потратить с пользой и удовольствием
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Космонавт МКС Сергей ПрокопьевКосмонавт МКС Сергей ПрокопьевФото: СОЦСЕТИ
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Космонавты, как никто другой, понимают, каково это оказаться в изоляции, вдалеке от родных и близких. Своим опытом решил поделиться Сергей Прокопьев, которому довелось прожить на Международной космической станции более полугода.

Сергей рассказал, что даже в космосе есть возможность созваниваться со своей семьей каждый день, а уже на Земле можно придумать множество способов, как поддерживать контакт со своими близкими.

«Думаю, людям, которые находятся в условиях самоизоляции, достаточно установить себе Skype, Zoom или тот же WhatsApp и разговаривать по видеосвязи. Хотя бы раз в день звонить детям, родителям, друзьям. Это очень просто, к тому же повод освоить новые технологии, кто их еще не освоил», - цитирует космонавта «Российская газета».

А вот к ситуации, что к родному человеку нельзя приехать, обнять его, нужно просто отнестись с пониманием, и перетерпеть этот момент, считает Прокопьев. Космонавт отмечает, что в этой ситуации важно помнить, что здоровье близких важнее, чем минутная слабость.

Чтобы не ругаться с теми родными, с кем, наоборот, находишься 24 часа в сутки, Прокопьев предлагает найти общее занятие, которое было бы всем по душе.

«Надо найти совместное дело, которое объединит. Нарисовать картину, написать рассказ, настольные игры никто не отменял - особенно, если есть дети. Это только сплотит семью», - уверен космонавт.

Сам Сергей Прокопьев сейчас самоизолировался с женой и сыном у себя в квартире. Семья проводит ревизию в шкафах и планирует ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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