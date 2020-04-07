2020-04-07T13:08:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Песков заявил, что Лондон не просил Россию о помощи в лечении Джонсона от коронавируса

По словам пресс-секретаря президента, врачи Великобритании могут самостоятельно справиться с этим
Ксения АНУФРИЕВА
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Великобритания не запрашивала у России медицинской и консультативной помощи для лечения Бориса Джонсона.Великобритания не запрашивала у России медицинской и консультативной помощи для лечения Бориса Джонсона.Фото: REUTERS
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Великобритания не запрашивала у России медицинской и консультативной помощи для лечения Бориса Джонсона. Об этом во вторник, 7 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин направил заболевшему коронавирусной инфекцией Борису Джонсону телеграмму со словами поддержки. Российский лидер пожелал премьер-министру Великобритании скорейшего и полного выздоровления.

- Хотел бы выразить Вам поддержку в этот непростой момент. Уверен, что Ваши энергия, оптимизм и чувство юмора помогут победить болезнь, - сообщает в телеграмме.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что премьер-министра Великобритании, у которого был подтвержден коронавирус, проходит кислородотерапию в рамках лечения и по совету медиков помещен в отделении интенсивной терапии. Джонсон распорядился, чтобы обязанности главы правительства временно исполнял глава МИД Доминик Рааб, который является вторым по старшинству министром британского кабмина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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