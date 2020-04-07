Песков заявил, что Лондон не просил Россию о помощи в лечении Джонсона от коронавируса
Великобритания не запрашивала у России медицинской и консультативной помощи для лечения Бориса Джонсона. Об этом во вторник, 7 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин направил заболевшему коронавирусной инфекцией Борису Джонсону телеграмму со словами поддержки. Российский лидер пожелал премьер-министру Великобритании скорейшего и полного выздоровления.
- Хотел бы выразить Вам поддержку в этот непростой момент. Уверен, что Ваши энергия, оптимизм и чувство юмора помогут победить болезнь, - сообщает в телеграмме.
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что премьер-министра Великобритании, у которого был подтвержден коронавирус, проходит кислородотерапию в рамках лечения и по совету медиков помещен в отделении интенсивной терапии. Джонсон распорядился, чтобы обязанности главы правительства временно исполнял глава МИД Доминик Рааб, который является вторым по старшинству министром британского кабмина.
ИСТОЧНИК KP.RU
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