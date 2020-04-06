2020-04-06T23:09:11+03:00
В мире

Борис Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии

Ранее премьер-министра Великобритании, у которого ранее был подтвержден коронавирус, проходит кислородотерапию в рамках лечения
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Борис ДжонсонБорис ДжонсонФото: REUTERS
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии в связи с осложнением на фоне коронавирусной инфекции. Об ухудшении состояния здоровья главы правительства Великобритании сообщает пресс-секретарь премьера.

«По совету врачей его перевели в палату интенсивной терапии. Премьер получает всю помощь и благодарит национальную систему здравоохранения за работу», - говорится в заявлении представителя правительства.

Джонсон распорядился, чтобы обязанности главы кабинета министров временно исполнял министр иностранных дел Доминик Рааб, который является вторым по старшинству министром британского правительства.

Напомним, глава британского правительства сообщил, что у него обнаружена коронавирусная инфекции 27 марта. Он заявил, что будет находиться на самоизоляции и будет работать из дома. Накануне его госпитализировали и ранее сайт kp.ru сообщал о том, что он проходит кислородотерапиюм в больнице Святого Томаса в Лондоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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