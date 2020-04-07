2020-04-07T15:05:04+03:00
Общество

Водружение знамени Победы над Рейхстагом покажут в виртуальной реальности

Проект «Неизвестный знаменосец» расскажет о значении спецоперации «Знамя Победы»
Вероника ЦЫГАНОВА
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В формате виртуальной реальности проект повествует об истории спецоперации «Знамя Победы»В формате виртуальной реальности проект повествует об истории спецоперации «Знамя Победы»
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К 75-летию Великой Победы стартовал новый иммерсивный проект «Неизвестный знаменосец». Он создан Общероссийским общественным движением «Бессмертный полк России» и РИА Новости при поддержке медиагруппы «Красный квадрат». В формате виртуальной реальности проект повествует об истории спецоперации «Знамя Победы» с участием десятков штурмовых групп и бойцов-одиночек.

Историю 12 флагов и знамен, а также групп красноармейцев, которые установили знамена над Рейхстагом, заново рассказали известные российские актеры Егор Бероев, Виктор Добронравов, Игорь Петренко, Максим Демченко.

«Для работы мы использовали большое количество архивных материалов, фотографий, документальной съемки. Всю крышу Рейхстага целиком нам пришлось воссоздавать по чертежам и обрывочным изображениям», – говорится в пресс-релизе организаторов.

Водружение знамени Победы над Рейхстагом покажут в виртуальной реальности

Водружение знамени Победы над Рейхстагом покажут в виртуальной реальности

Отметим, что в прошлом году журналистские VR-проекты РИА Новости стали лауреатами российских и международных премий. Среди них награды Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards, международная премия IPRA Golden World Awards 2019, премию Всероссийского конкурса «В союзе слова и добра».

ИСТОЧНИК KP.RU

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