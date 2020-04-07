ВОЗ: не стоит торопиться с отменой ограничений по пандемии

7 Апр 2020 2020-04-07T14:47:14+03:00

Важно, чтобы ограничения не отменили слишком рано, ведь это может привести к возвращения вируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Специалисты Всемирной организации здравоохранения считают, что государствам мира пока что не стоит торопиться с отменой ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. Даже если ситуация станет лучше, отмена мер предосторожности должна проходить постепенно и сопровождаться тщательным изучением возможных рисков, сообщил 7 апреля на брифинге в Женеве официальный представитель организации Кристиан Линдмайер.

- Важно, чтобы ограничения не отменили слишком рано, ведь это может привести к возвращения вируса. Ослабление мер должно осуществляться при проведении индивидуальной оценки всех возможных рисков, - заявил представитель ВОЗ.

Кристиан Линдмайер подчеркнул, что лучше всего снимать ограничения «шаг за шагом», информируя население стран о развитии ситуации и принимая меры предосторожности. В настоящее время сложно сказать, сколько продлится пандемия и как скоро найдут наиболее эффективное лекарство.

- Это как гадание на кофейной гуще. Даже когда дело дойдет до противовирусных мероприятий, которые действительно смогут остановить распространение болезни, это будет происходить по-разному в разные сроки, в зависимости от государства, - отметил Линдмайер.

Он уточнил, что пандемия вируса не завершится одномоментно сразу во всех государствах, ведь каждая страна или регион будет автономно решать, какие меры лучше ослабить и какие ограничения снять.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768382" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

ИСТОЧНИК KP.RU