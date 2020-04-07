Названы регионы с самым большим количеством беспризорников

7 Апр 2020 2020-04-07T15:00:21+03:00

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В 2019 году на улицах стали чаще выявлять беспризорных детей. За 12 месяцев по сводкам МВД было зафиксировано 75,5 тысячи таких несовершеннолетних. Для сравнения годом ранее этот показатель был на уровне 68,7 тысяч.

Больше всего безнадзорных детей:

Курганская область - 9,7 тысяч,

Москва - 8,2 тысячи,

Свердловская область -3,6 тысячи,

Московская область -2,8 тысячи,

Иркутская область - 2,7 тысячи.

Меньше всего безнадзорных детей:

Калмыкия – 2,

Республика Алтай - 14 человек,

Адыгея -18,

Ямало-Ненецкой АО -27,

Чукотский АО - 34.

Увеличение числа беспризорников указывает на серьезные проблемы в институте семьи. Еще одна печальная статистика: 80% воспитанников детских домов социальные сироты. То есть, это дети, которые оказались в учреждении при живых родителях.

- На самом деле беспризорных детей может быть намного больше: в статистику попали лишь выявленные. Лидер списка – Курганская область является депрессивным регионом, а в столице большое количество беспризорников, скорее всего, связано с наплывом приезжих. Многие не могут приспособиться к жизни в большом городе и дети оказываются один на один с улицей, - отмечает председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Часто родители сами виноваты, что дети выбирают улицу.

- Это семьи, где родители пьют и заняты только одной проблемой – где достать денег, а дети сами по себе. Раньше была прописка, и не было такой миграции. Сейчас миграция, можно переехать куда хочешь. На улице такие дети часто становятся жертвами педофилов, попадают в ряды попрошаек, - комментирует NEWS.ru бывший руководитель центрального аппарата МВД, полковник милиции в отставке Евгений Черноусов.

Риск ухода ребенка из дома повышается с наступлением 11-летнего возраста. Как правило, подростки не пропадают сразу, а уходят поэтапно.

- В первую очередь дети решаются на такой поступок из-за так называемой психической травмы привязанности. Это случается, когда ребенок вообще не знает, что такое эмоциональная поддержка, не говоря уже о настоящей заботе и любви. И в таких условиях ему, по сути, метафорически безразлично, где ему находиться, его жизнь не связана с объектом привязанности. Ребенок может уйти на улицу, выискивая такой объект, которые покажется интереснее, - объясняет детский психолог, доктор психологических наук Оксана Защиринская.

ИСТОЧНИК KP.RU