2020-04-07T15:00:21+03:00
Происшествия

Названы регионы с самым большим количеством беспризорников

Статистика 2019 года показывает, что дети стали чаще сбегать из дома
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Риск ухода из дома повышается с 11-летнего возрастаРиск ухода из дома повышается с 11-летнего возрастаФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В 2019 году на улицах стали чаще выявлять беспризорных детей. За 12 месяцев по сводкам МВД было зафиксировано 75,5 тысячи таких несовершеннолетних. Для сравнения годом ранее этот показатель был на уровне 68,7 тысяч.

Больше всего безнадзорных детей:

Курганская область - 9,7 тысяч,

Москва - 8,2 тысячи,

Свердловская область -3,6 тысячи,

Московская область -2,8 тысячи,

Иркутская область - 2,7 тысячи.

Меньше всего безнадзорных детей:

Калмыкия – 2,

Республика Алтай - 14 человек,

Адыгея -18,

Ямало-Ненецкой АО -27,

Чукотский АО - 34.

Увеличение числа беспризорников указывает на серьезные проблемы в институте семьи. Еще одна печальная статистика: 80% воспитанников детских домов социальные сироты. То есть, это дети, которые оказались в учреждении при живых родителях.

- На самом деле беспризорных детей может быть намного больше: в статистику попали лишь выявленные. Лидер списка – Курганская область является депрессивным регионом, а в столице большое количество беспризорников, скорее всего, связано с наплывом приезжих. Многие не могут приспособиться к жизни в большом городе и дети оказываются один на один с улицей, - отмечает председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Часто родители сами виноваты, что дети выбирают улицу.

- Это семьи, где родители пьют и заняты только одной проблемой – где достать денег, а дети сами по себе. Раньше была прописка, и не было такой миграции. Сейчас миграция, можно переехать куда хочешь. На улице такие дети часто становятся жертвами педофилов, попадают в ряды попрошаек, - комментирует NEWS.ru бывший руководитель центрального аппарата МВД, полковник милиции в отставке Евгений Черноусов.

Риск ухода ребенка из дома повышается с наступлением 11-летнего возраста. Как правило, подростки не пропадают сразу, а уходят поэтапно.

- В первую очередь дети решаются на такой поступок из-за так называемой психической травмы привязанности. Это случается, когда ребенок вообще не знает, что такое эмоциональная поддержка, не говоря уже о настоящей заботе и любви. И в таких условиях ему, по сути, метафорически безразлично, где ему находиться, его жизнь не связана с объектом привязанности. Ребенок может уйти на улицу, выискивая такой объект, которые покажется интереснее, - объясняет детский психолог, доктор психологических наук Оксана Защиринская.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Госдуме рассказали, как можно было бы обойтись без ЕГЭ в этом году
Несущийся к Земле астероид размером с квартал можно будет увидеть в бинокль 29 апреля
Мишустин сообщил о подготовке новых мерах по поддержки населения и бизнеса
МЧС разработало рекомендации по уходу за зараженными коронавирусом
Потанин возглавил российскую часть списка Forbes-2020, сместив Михельсона
Водружение знамени Победы над Рейхстагом покажут в виртуальной реальности
Названы регионы с самым большим количеством беспризорников
Курс доллара на 8 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ
ВОЗ: не стоит торопиться с отменой ограничений по пандемии
Коронавирус у Надежды Бабкиной не подтвердился
Медведев призвал готовиться к любому развитию ситуации с коронавирусом
Роструд объяснил, как будут начислять зарплату с 4 по 30 апреля
Идею Трампа о добыче ископаемых на Луне назвали бесполезной затеей
Курс евро на 8 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ
Высшая школа экономики переведет онлайн-платформу для обучения в облако Mail.ru
Япония ввела режим ЧС в семи префектурах
Разработка ФМБА для лечения коронавируса вошла в список перспективных вакцин ВОЗ
Запаса продуктов в России хватит минимум на два месяца
Российские ученые начали клинические исследования препаратов от коронавируса
В Кремле не нашли противоречий в заявлениях Кадырова и Мишустина
Церемония схождения Благодатного огня будет транслироваться в прямом эфире
Елена Малышева рассказала, почему всем важно носить на улице медицинские маски
"Каждый вдох - жуткая боль": Медсестра сравнила коронавирус с пулевым ранением
Песков заявил, что Лондон не просил Россию о помощи в лечении Джонсона от коронавируса
Елена Малышева: коронавирусом инфицированы по факту будут практически все
Кремль: любые попытки «приватизации» космоса неприемлемы
Кремль: участие ветеранов в мероприятиях к Дню Победы нецелесообразно из-за коронавируса