Путин: в ситуации с коронавирусом России важно учиться на чужих ошибках, а не на своих
Президент России Владимир Путин 7 апреля на совещании по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией и мерам по её профилактике заявил, что стране в сложившейся эпидемиологической ситуации важно учиться на чужих ошибках, а не на своих.
- Мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию с распространением инфекции и учитываем опыт других государств, как положительный, так и негативный, - подчеркнул российский президент.
Владимир Путин напомнил участникам совещания, что пик эпидемии в России все еще не пройден, поэтому анализ ситуации важен как никогда раньше.
- Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, учиться на них, а не на своих. Необходимо извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества, - отметил глава России.
Российский лидер добавил, что все решения властей должны быть соразмерны угрозе и адекватны ситуации, а самое главное в сложившихся обстоятельствах – обезопасить здоровье граждан страны, обеспечив при этом условия для максимально быстрого восстановления экономической и деловой активности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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