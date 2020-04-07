Путин: в ситуации с коронавирусом России важно учиться на чужих ошибках, а не на своих

7 Апр 2020 2020-04-07T16:15:01+03:00

Президент России Владимир Путин заявил, что стране важно учиться на чужих ошибках, а не на своих. Фото: REUTERS

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Президент России Владимир Путин 7 апреля на совещании по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией и мерам по её профилактике заявил, что стране в сложившейся эпидемиологической ситуации важно учиться на чужих ошибках, а не на своих.

- Мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию с распространением инфекции и учитываем опыт других государств, как положительный, так и негативный, - подчеркнул российский президент.

Владимир Путин напомнил участникам совещания, что пик эпидемии в России все еще не пройден, поэтому анализ ситуации важен как никогда раньше.

- Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, учиться на них, а не на своих. Необходимо извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества, - отметил глава России.

Российский лидер добавил, что все решения властей должны быть соразмерны угрозе и адекватны ситуации, а самое главное в сложившихся обстоятельствах – обезопасить здоровье граждан страны, обеспечив при этом условия для максимально быстрого восстановления экономической и деловой активности.

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ИСТОЧНИК KP.RU