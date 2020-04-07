2020-04-07T16:29:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин предупредил, что пик по коронавирусу в России еще не пройден

Российский лидер отметил, что в данной ситуации крайне важно учиться на чужих ошибках
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин предупредил россиян о том, что пик по распространению коронавируса COVID-19 в России еще не пройден.

Российский лидер отметил, что наша страна внимательно следит за опытом других стран, поскольку в данной ситуации крайне важно учиться на чужих ошибках, « извлечь уроки и сделать выводы», опираясь на позицию медицинского и научного сообщества

«Мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию, учитываем и позитивный и негативный опыт других стран. И вновь отмечу, что пик эпидемии ещё не пройден», - сказал глава государства в начале совещания в режиме телеконференции.

Напомним, ранее вирусолог Анатолий Альштейн заявил, что количество заболевших в России «пока только нарастает». По его мнению, пик коронавируса в нашей стране наступит ближе к концу апреля. О том, что в ближайшее время число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 еще некоторое время продолжит увеличиваться заявил и директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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