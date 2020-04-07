Четверть обращений россиян к медицинским страховщикам связана с коронавирусом

7 Апр 2020 2020-04-07T16:37:52+03:00

Более 25% обращений к медицинским страховщикам в марте в России были связаны с коронавирусной инфекцией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Люди интересуются, как взаимодействовать с врачами и страховщиками, не нарушая самоизоляцию

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Более 25% обращений к медицинским страховщикам в марте в России были связаны с коронавирусной инфекцией, заявил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.

Россияне массово интересуются, как можно взаимодействовать с медицинскими учреждениями и страховщиками, не нарушив при этом условия карантина, постоянно обращаются на «горячие линии» страховщиков для получения информации о правилах изоляции и борьбе с вирусом.

При этом в начале марта таких обращений практически не было, а середины их количество стало стремительно расти. В начале текущего месяца оно стабилизировалось и сохраняется примерно на одном и том же уровне.

Застрахованных жителей страны больше всего волнуют вопросы о получении больничного листа, плановой помощи медиков, полиса обязательного медицинского страхования, а также где и каким образом можно получить средства индивидуальной защиты от COVID-19 и тесты на инфекцию.

- На фоне распространения заболевания значительно сократились обращения по поводу диспансеризации и осмотров врачей для профилактики. Страховые представители сами связываются с застрахованными россиянами и сообщают о временном прекращении диспансеризации в клиниках для обеспечения сохранения их здоровья, - заметил Дмитрий Кузнецов.

Изменились также и жалобы населения России. Заболевшие люди недовольны тем, что посещающие их медики не могут провести тесты на коронавирус. Жители жалуются на перенос консультаций медиков-специалистов, увеличение срока ожидания приглашенного на дом врача, сложность соединения с поликлиниками для его вызова.

- Столкнувшись с проблемой масштабной эпидемии, система обязательного медицинского страхования продемонстрировала готовность оперативно реагировать на угрозы. Страховщики проактивно начали взаимодействовать со своими застрахованными, сделав акцент на поддержку групп риска – пожилых людей, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями. На сегодняшний день можно сказать, что страховая медицина справляется с вызовом пандемии, - добавил вице-президент Всероссийского союза страховщиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/770178" frameborder="0"></iframe> Россияне показали, как медики берут анализы на коронавирус после возвращения из-за гараницы.

ИСТОЧНИК KP.RU