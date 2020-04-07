"Я сразу самоизолировалась": Главврач московской больницы заразилась коронавирусом
Главврач МКБ №23 имени Давыдовского Елена Васильева заразилась коронавирусом. Около 10 дней назад она контактировала с одним из пациентов с подозрением на инфекцию.
На всякий случай Васильева решила сама сдать тест на вирус, и он оказался положительным. Она подчеркнула, что это только один из двух тестов. После этого врач самоизолировалась у себя дома, и сейчас руководит больницей удаленно. С этого момента Васильева ни с кем не контактировала.
В интервью Радио "Комсомольская правда" врач рассказала, что болезнь протекает в легкой форме, практически бессимптомно. На данный момент у неё нет ни кашля, ни температуры.
- Я сдала анализы на всякий случай. Самочувствие у меня хорошее, симптомов практически нет, - добавила Васильева.
Она также отметила, что никто из её коллег не выписывает ей лечение.
- Я не принимаю никакое лечение. Потому что профилактическое лечение при этой патологии не доказано, - заключила врач.
ИСТОЧНИК KP.RU
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