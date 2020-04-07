Гринпис не исключает повторения в России лесных пожаров, как в 2019 году
Руководитель противопожарного проекта российского отделения Гринписа Григорий Куксин не исключает, что в России могут повториться масштабные лесные пожары.
Пока страна занята борьбой с коронавирусом, традиционные для теплого времени года проблемы становятся все актуальнее. Огнем уже охвачена крупная лесная территория в Забайкальском крае за сутки удвоилась.
Эксперт отмечает, что чисто теоретически имеются все предпосылки для повторения огненной катастрофы 2019 года, когда в сибирских и дальневосточных регионах бушевал огонь.
- Снега этой зимой было мало — не только в Центральной России, но и в некоторых сибирских регионах. Весна началась раньше, и, соответственно, „весенний пожарный максимум“, когда вокруг деревень и дачных поселков начинается пал травы, — тоже,— отметил Куксин.
Проблема заключается и в том, что финансирование на тушение лесных пожаров осталось прежним, а «профилактические выжигания» сухой растительности по-прежнему ведутся.
- Россияне заняты борьбой с коронавирусом и драгоценное время может быть упущено. Всем советуют не заниматься по весне палом травы, - комментирует Ридусу эксперт.
ИСТОЧНИК KP.RU