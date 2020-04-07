2020-04-07T18:30:15+03:00
Общество

Гринпис не исключает повторения в России лесных пожаров, как в 2019 году

Не исключено, что драгоценное время на тушение огня будет упущено из-за коронавируса
Елена АКИМОВА
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Гринпис не исключает повторение крупных лесных пожаров, как в 2019 годуГринпис не исключает повторение крупных лесных пожаров, как в 2019 годуФото: REUTERS
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Руководитель противопожарного проекта российского отделения Гринписа Григорий Куксин не исключает, что в России могут повториться масштабные лесные пожары.

Пока страна занята борьбой с коронавирусом, традиционные для теплого времени года проблемы становятся все актуальнее. Огнем уже охвачена крупная лесная территория в Забайкальском крае за сутки удвоилась.

Эксперт отмечает, что чисто теоретически имеются все предпосылки для повторения огненной катастрофы 2019 года, когда в сибирских и дальневосточных регионах бушевал огонь.

- Снега этой зимой было мало — не только в Центральной России, но и в некоторых сибирских регионах. Весна началась раньше, и, соответственно, „весенний пожарный максимум“, когда вокруг деревень и дачных поселков начинается пал травы, — тоже,— отметил Куксин.

Проблема заключается и в том, что финансирование на тушение лесных пожаров осталось прежним, а «профилактические выжигания» сухой растительности по-прежнему ведутся.

- Россияне заняты борьбой с коронавирусом и драгоценное время может быть упущено. Всем советуют не заниматься по весне палом травы, - комментирует Ридусу эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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