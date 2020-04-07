2020-04-07T22:34:21+03:00
Общество

Гироскутеры и самокаты хотят перевести на велосипедные дорожки

При этом скорость средств индивидуальной мобильности может быть ограничена 20 км/ч, сообщил полковник полиции Дмитрий Митрошин в эфире Радио "Комсомольская правда" [видео]
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Госавтоинспекция комплексно походит к решению проблемы с индивидуальными средствами мобильности. Среди основных задач - скорейшее определение правового статуса таких участников движения и алгоритм их действий на дорогах. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал Дмитрий Митрошин, начальник ФКУ "Научный центр безопасности дорожного движения МВД России".

Полковник полиции напомнил, что сейчас пользователи самокатов, гироскутеров и других подобных устройств относятся к пешеходам. В скором времени их планируется выделить в отдельную категорию. Такая возможность уже обсуждается.

"Приоритетно мы видим движение лиц, использующих средства индивидуальной мобильности, по велосипедной инфраструктуре. Это основной путь. Если ее нет, то идет определенная иерархия - в порядке исключения можно будет двигаться по пешеходной дорожке. Если и пешеходная инфраструктура отсутствует, либо идет ремонт, тогда можно двигаться по обочине. А если и по обочине невозможно двигаться, тогда в самом крайнем случае разрешен выезд на проезжую часть, но при достаточно строгих ограничениях", - рассказал Дмитрий Митрошин в общении с ведущими программы "Россия в движении" Антоном Челышевым и Натальей Агре.

Под такие ограничения попадают, например, устройства с гироскопическим принципом стабилизации. Их на проезжую часть не допустят. Также на средствах мобильности должны быть световые приборы. Компромиссный вариант скорости - 20 км/ч. Если рядом оказывается пешеход, то нельзя двигаться быстрее, чем он.

Средства индивидуальной мобильности хотят выделить в отдельную категорию, сообщил Дмитрий Митрошин.Компромиссная скорость для самокатов и гироскутеров - 20 км/ч

ИСТОЧНИК KP.RU

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