2020-04-08T01:01:32+03:00
В мире

Мэрия Нью-Йорка начала бесплатно кормить горожан

Решение продиктовано заботой о жителях в период эпидемии
Алексей ОСИПОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мэрия Нью-Йорка начала бесплатно кормить горожанМэрия Нью-Йорка начала бесплатно кормить горожанФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Одним из социальных благ, предоставляемых жителям Нью-Йорка уже многие годы, являлось питание, которое город бесплатно обеспечивал всем без исключения школьникам. Для многих семей это было важной статьей экономии бюджета.

С закрытием учебных заведений на карантин руководство города приняло решение, согласно которому родители учеников могли продолжать получать питание для детей по месту их учебы.

С начала этой недели помощь решили распространить на всех нуждающихся, и теперь любой желающий, без предъявления удостоверения личности, может ежедневно получить дневной паек в любой из городских школ.

В числе предлагаемых продуктов – хлеб, крекеры, молоко, овощи, консервы, соки и пр. Также есть наборы для вегетарианцев и отвечающие халяльным требованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
США могут прекратить финансирование ВОЗ
Появились первые кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нижегородской области
Взрыв газа в Нижегородской области: обрушилась часть двухэтажного дома
В ближайшие дни эвакуируют россиян из нескольких стран
Число выздоровевших от коронавируса в России на 8 апреля 2020 года составило 494 человек
Мэрия Нью-Йорка начала бесплатно кормить горожан
Глава Пентагона отправил в отставку и.о. министра ВМС США
Основатель Twitter пожертвовал на борьбу с коронавирусом миллиард долларов
Число умерших из-за коронавируса в России на 8 апреля 2020 года составило 58 человек
Коронавирусом заболел второй депутат Мосгордумы
Свидетельство о рождении сына принца Гарри и Меган Маркл раскрыло все их тайны
Госавтоинспекция: развитие альтернативных способов передвижения — средство повышения безопасности на дорогах
«Чуть-чуть не дошел до Антарктиды»: путешественник рассказал, как застрял в чилийской Патагонии
Гироскутеры и самокаты хотят перевести на велосипедные дорожки
Вывозы россиян с авиабилетом российской авиакомпании будут осуществлены бесплатно
Госавтоинспекция создала условия для обеспечения безопасности сотрудников и водителей
Вашингтон не ожидает продления сделки ОПЕК+ в апреле
«Прямо сейчас – нет»: Скворцова сообщила, что ждать вакцину от коронавируса можно к концу года
В России разработали чипы для выявления коронавируса за 15-20 минут
МИД РФ отреагировало на распоряжение Трампа по космосу