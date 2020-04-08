Мэрия Нью-Йорка начала бесплатно кормить горожан

8 Апр 2020 2020-04-08T01:01:32+03:00

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Одним из социальных благ, предоставляемых жителям Нью-Йорка уже многие годы, являлось питание, которое город бесплатно обеспечивал всем без исключения школьникам. Для многих семей это было важной статьей экономии бюджета.

С закрытием учебных заведений на карантин руководство города приняло решение, согласно которому родители учеников могли продолжать получать питание для детей по месту их учебы.

С начала этой недели помощь решили распространить на всех нуждающихся, и теперь любой желающий, без предъявления удостоверения личности, может ежедневно получить дневной паек в любой из городских школ.

В числе предлагаемых продуктов – хлеб, крекеры, молоко, овощи, консервы, соки и пр. Также есть наборы для вегетарианцев и отвечающие халяльным требованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU