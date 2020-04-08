2020-04-08T02:52:19+03:00
Общество

Второй этап реабилитации космонавта Скрипочки решили перенести из-за коронавируса

Возвращение космонавта Роскосмоса и двух астронавтов NASA запланировано на 17 апреля
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Герой России космонавт Олег Скрипочка в гостях у «КП»Герой России космонавт Олег Скрипочка в гостях у «КП»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Запланированный на середину мая второй этап реабилитации российского космонавта Олега Скрипочки, который вместе с двумя американскими коллегами скоро вернется на Землю с Международной космической станции (МКС), решили отложить из-за вспышки коронавируса COVID-19. Об этом сообщил журналистам представитель Центра подготовки космонавтов (ЦПК), уточнив, что реабилитация космонавта будет проходить в Краснодарском крае.

«18 мая в санатории города Дагомыс планировался второй этап реабилитации космонавта Скрипочки. В связи со сложившейся обстановкой он будет перенесен на более поздний срок», - приводит слова сотрудника Центра ТАСС.

Когда члены экипажа МКС возвращаются с орбиты на Землю, они проходят так называемый «острый» период реабилитации под присмотром специалистов в обсервации, потом начинается второй этап – в санатории.

Напомним, как писал сайт kp.ru, возвращение Олега Скрипочки и двух астронавтов NASA Эндрю Моргана и Джессикой Меир запланировано на 17 апреля, из-за обязательной изоляции для всех прибывших в Казахстан, их могут отправить на двухнедельный карантин .

ИСТОЧНИК KP.RU

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