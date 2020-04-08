2020-04-08T03:05:34+03:00
В мире

В Нью-Йорке возник дефицит макулатуры

Жителей мегаполиса просят тщательнее сортировать мусор
Алексей ОСИПОВ
Поделиться:
В Нью-Йорке возник дефицит макулатурыВ Нью-Йорке возник дефицит макулатурыФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

В Нью-Йорке возник дефицит макулатуры, но при этом резко возрос спрос ритейлеров и благотворительных организаций на картонные коробки, в которых они доставляют заказы, а также различного рода помощь нуждающимся.

В связи с этим городские власти просят горожан тщательнее сортировать мусор и отправлять на переработку каждый клочок бумаги и картона.

Объемы собираемой в мегаполисе макулатуры резко упали, как в связи со снижением покупательской активности и платежеспособности (упаковок от заказанных и присланных по почте заказов стало меньше), так и в связи с режимом самоизоляции, при котором офисы и конторы закрыты и «не производят» испорченную бумагу, черновики или ставшие ненужными печатные материалы.

Единственный в агломерации Большого Нью-Йорка завод по производству картонных коробок испытывает трудности с сырьем, основным компонентом которого является именно макулатура.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число умерших из-за коронавируса в США достигло 1942
В столице Чили во время карантина поймали уже третью дикую пуму
В Мексике произошел всплеск насилия против врачей, борющихся с COVID-19
«Я оптимистично настроен»: Мадуро надеется на положительный исход встречи ОПЕК+
В Нью-Йорке возник дефицит макулатуры
Взрыв газа в Нижегородской области: спасатели нашли двух человек под завалами
Второй этап реабилитации космонавта Скрипочки решили перенести из-за коронавируса
США могут прекратить финансирование ВОЗ
Появились первые кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нижегородской области
Взрыв газа в Нижегородской области: обрушилась часть двухэтажного дома
В ближайшие дни эвакуируют россиян из нескольких стран
Число выздоровевших от коронавируса в России на 8 апреля 2020 года составило 494 человек
Мэрия Нью-Йорка начала бесплатно кормить горожан
Глава Пентагона отправил в отставку и.о. министра ВМС США
Основатель Twitter пожертвовал на борьбу с коронавирусом миллиард долларов
Число умерших из-за коронавируса в России на 8 апреля 2020 года составило 58 человек
Коронавирусом заболел второй депутат Мосгордумы
Свидетельство о рождении сына принца Гарри и Меган Маркл раскрыло все их тайны
Госавтоинспекция: развитие альтернативных способов передвижения — средство повышения безопасности на дорогах
«Чуть-чуть не дошел до Антарктиды»: путешественник рассказал, как застрял в чилийской Патагонии
Гироскутеры и самокаты хотят перевести на велосипедные дорожки
Вывозы россиян с авиабилетом российской авиакомпании будут осуществлены бесплатно
Госавтоинспекция создала условия для обеспечения безопасности сотрудников и водителей
Вашингтон не ожидает продления сделки ОПЕК+ в апреле
«Прямо сейчас – нет»: Скворцова сообщила, что ждать вакцину от коронавируса можно к концу года
В России разработали чипы для выявления коронавируса за 15-20 минут
МИД РФ отреагировало на распоряжение Трампа по космосу