8 Апр 2020 2020-04-08T03:05:34+03:00

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В Нью-Йорке возник дефицит макулатуры, но при этом резко возрос спрос ритейлеров и благотворительных организаций на картонные коробки, в которых они доставляют заказы, а также различного рода помощь нуждающимся.

В связи с этим городские власти просят горожан тщательнее сортировать мусор и отправлять на переработку каждый клочок бумаги и картона.

Объемы собираемой в мегаполисе макулатуры резко упали, как в связи со снижением покупательской активности и платежеспособности (упаковок от заказанных и присланных по почте заказов стало меньше), так и в связи с режимом самоизоляции, при котором офисы и конторы закрыты и «не производят» испорченную бумагу, черновики или ставшие ненужными печатные материалы.

Единственный в агломерации Большого Нью-Йорка завод по производству картонных коробок испытывает трудности с сырьем, основным компонентом которого является именно макулатура.

ИСТОЧНИК KP.RU