В Нью-Йорке возник дефицит макулатуры
В Нью-Йорке возник дефицит макулатуры, но при этом резко возрос спрос ритейлеров и благотворительных организаций на картонные коробки, в которых они доставляют заказы, а также различного рода помощь нуждающимся.
В связи с этим городские власти просят горожан тщательнее сортировать мусор и отправлять на переработку каждый клочок бумаги и картона.
Объемы собираемой в мегаполисе макулатуры резко упали, как в связи со снижением покупательской активности и платежеспособности (упаковок от заказанных и присланных по почте заказов стало меньше), так и в связи с режимом самоизоляции, при котором офисы и конторы закрыты и «не производят» испорченную бумагу, черновики или ставшие ненужными печатные материалы.
Единственный в агломерации Большого Нью-Йорка завод по производству картонных коробок испытывает трудности с сырьем, основным компонентом которого является именно макулатура.
ИСТОЧНИК KP.RU