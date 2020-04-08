Бразильский пожарный разгоняет скуку карантина музыкой на высоте 60 метров

8 Апр 2020 2020-04-08T04:18:51+03:00

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Пожарный Элиелсон Силва из бразильского Рио-де-Жайнейро стал настоящей звездой у себя на родине после того как начал помогать жителям своего города справиться со скукой во время карантина, играя для них на трубе. Об этом сообщает информагентство "Ассошиэтид Пресс".

Особенность исполнения Силвы в том, что он играет в "боевой" пожарной униформе вместе с каской и в огнеупорном костюме. При этом нередко он забирается на пожарную лестницу высотой 61 метр, чтобы его музыка достигала как можно большего числа людей.

- Все страдают от коронавируса, а я пытаюсь хоть как-то поднять настроение жителям Рио, чтобы всем стало полегче в эти непростые времена, - говорит Силва. - То что я приношу немного музыки и немного воздуха всем этим людям, значит очень много для меня как музыканта и как пожарного.

Силва уже 18 служит пожарным и знает, о чем говорит. Для своего репертуара он подбирает популярные в Бразилии мелодии, которые нередко исполняет как на знаковых для жителей Рио местах (пляж Копакабана, подножие горы Пан-ди-Асукар, где расположена знаменитая статуя Христа), так и в простых рабочих районах.

ИСТОЧНИК KP.RU