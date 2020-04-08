В Сингапуре из-за коронавируса запретили встречи родстевнников
Власти Сингапура запретили жителям страны встречи с родственниками и друзьями из-за коронавируса. Таким образом, планируется сохранить на месяц особый режим изоляции, и не допустить передачи вируса от инфицированных людей без симптомов, а также от тех, у кого болезнь находится в инкубационном периоде.
Как сообщает местное издание Straits Times, запрещены массовые собрания не только на улице, но и в жилых домах. Тем, кто захочет в разгар пандемии устроить в квартире вечеринку с друзьями или собраться с родственниками, пусть даже по особому случаю - юбилей или свадьба, могут нарваться на солидный штраф.
При этом, посещать родственников можно, но только если необходим уход за пожилыми или больными людьми.
Ограничения будут действовать до 4 мая.
- Хотя большинство сингапурцев несут ответственность и будут стараться соблюдать меры безопасного дистанцирования, неизбежно будет несколько человек, которые не относятся к ситуации серьезно и откровенно игнорируют правила,- сообщил министр здравоохранения Ган Ким Ен.
ИСТОЧНИК KP.RU