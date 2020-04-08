Коронавирус в Абхазии: Власти изолировали многоэтажку в Гагре и установили у подъездов патрули

8 Апр 2020 2020-04-08T11:41:06+03:00

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В Абхазии подтвердили первый случай заражения коронавирусом. По данным властей, он прибыл из Москвы. Поскольку мужчина проживает в многоквартирном доме, то целую высотку решено было "изолировать". У подъездов дежурят полицейские, жильцов не выпускают, пока все не пройдут тестирование на коронавирус, сообщает Sputnik-Абхазия.

ИСТОЧНИК KP.RU