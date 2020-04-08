В московском метро отменили арендную плату за киоски до 1 июля
В московское метро с каждым днем спускается все меньше людей. И это радует не только сотрудников метро, но и столичных медиков. Призывы "оставаться дома" работают, а это очень важно в условиях распространения коронавирусной инфекции в Москве.
- В метро спускается на 81% пассажиров меньше, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.
Понятное дело, что поток людей сократился и люди практически перестали пользоваться подуличными киосками с цветами, кофе, носками и другими товарами. Некоторые предприниматели решили закрыться. Но кто-то продолжал работать. Власти города оценили ситуацию: доходы продавцов критично упали и решили отменить арендную плату.
- Мы отменяем плату за право торговли в метро до 1 июля, - заявили в Департаменте транспорта Москвы.
В ведомстве разъяснили, что это поручение мэра Москвы Сергея Собянина. Он попросил отменить плату за право торговли в подуличных переходах подземки с 1 марта по 1 июля 2020 года.
- Это сделано, чтобы поддержать предпринимателей, которые приостановили свою деятельность на фоне распространения коронавируса, - сказали в Департаменте транспорта Москвы.
ИСТОЧНИК KP.RU