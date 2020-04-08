На Украине предложили спасать пациентов осложнениями от коронавируса с помощью полиэтиленовых пакетов
Украинские медики выступили с предложением использовать для лечения пациентов с коронавирусом полиэтиленовые пакеты вместо аппаратов ИВЛ. С ростом числа новых случаев заболевания техники в больницах не хватает, поэтому медики вспомнили способ, которым пользовались их коллеги несколько десятилетий назад.
Коронавирус поражает в первую очередь легкие пациента. Поэтому так много инфицированных, особенно среди пожилых и людей с хроническими заболеваниями попадают в реанимацию. Сложность в том, что аппаратов ИВЛ везде не хватает. На это жалуются украинские врачи и даже медики из США, где больше всего в мире инфицированных.
Использовать обычные пакеты для спасения "тяжелых" пациентов предложила в фейсбуке Елизавета Шилова:
Предприятия Украины готовы доукомплектовать наборы трубками и переходникамиФото: facebook.com
- Использовали (способ с пакетом -прим.ред) потому что тогда тоже не было аппаратов ИВЛ,-написала она на своей странице.- Они часто рвались. Сложно было найти прозрачные и, пардон, не вонючие. Некоторые одеваешь на голову и от запах полиэтилена дурно становилось даже здоровым. Соединение пакета с кислородными трубками с помощью лейкопластыря часто давали утечку.
Вместе с коллегами врач сняла видеолекцию о применении технологии, когда голова пациента находится в пакете. На предложение медиков откликнулись производители, которые заявили о готовности доукомплектовать наборы трубками, клапанами и переходниками.
ИСТОЧНИК KP.RU