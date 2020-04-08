2020-04-08T13:30:13+03:00
В мире

На Украине предложили спасать пациентов осложнениями от коронавируса с помощью полиэтиленовых пакетов

Пакетами предлагают заменить аппараты ИВЛ (искусствнной вентиляции легких)
Юлия САЛЬНИКОВА
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Коронавирус поражает в первую очередь легкие пациентаКоронавирус поражает в первую очередь легкие пациентаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украинские медики выступили с предложением использовать для лечения пациентов с коронавирусом полиэтиленовые пакеты вместо аппаратов ИВЛ. С ростом числа новых случаев заболевания техники в больницах не хватает, поэтому медики вспомнили способ, которым пользовались их коллеги несколько десятилетий назад.

Коронавирус поражает в первую очередь легкие пациента. Поэтому так много инфицированных, особенно среди пожилых и людей с хроническими заболеваниями попадают в реанимацию. Сложность в том, что аппаратов ИВЛ везде не хватает. На это жалуются украинские врачи и даже медики из США, где больше всего в мире инфицированных.

Использовать обычные пакеты для спасения "тяжелых" пациентов предложила в фейсбуке Елизавета Шилова:

Предприятия Украины готовы доукомплектовать наборы трубками и переходниками Фото: facebook.com

Предприятия Украины готовы доукомплектовать наборы трубками и переходникамиФото: facebook.com

- Использовали (способ с пакетом -прим.ред) потому что тогда тоже не было аппаратов ИВЛ,-написала она на своей странице.- Они часто рвались. Сложно было найти прозрачные и, пардон, не вонючие. Некоторые одеваешь на голову и от запах полиэтилена дурно становилось даже здоровым. Соединение пакета с кислородными трубками с помощью лейкопластыря часто давали утечку.

Вместе с коллегами врач сняла видеолекцию о применении технологии, когда голова пациента находится в пакете. На предложение медиков откликнулись производители, которые заявили о готовности доукомплектовать наборы трубками, клапанами и переходниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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