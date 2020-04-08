Курс доллара на 9 апреля 2020: официальные данные ЦБ России
Доллар вырос на 29 копеек до 75,74 рубля по официальному курсу, установленному Банком России.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что на открытии торгов Московской биржи курс доллара вырос на 27 копеек и достиг 75,81 рубля, а курс евро увеличился на 4 копейки до 82,34 рубля.
Напомним, что изменения на валютном рынке случились по двум причинам: распространения коронавируса в мире и срыва сделки ОПЕК+. Страны-экспортёры пока не договорились об объёмах сокращения нефтедобычи, однако Россия заявляла о готовности к снижению объёмов добычи сырья на один миллион баррелей в сутки.
Изначально заседание ОПЕК+ было назначено на 6 апреля в формате видеоконференции, но после его перенесли на 9 апреля. В рамках встречи ожидается обсуждение новой "Декларации о сотрудничестве". Инициатором новой встречи стран ОПЕК+ выступила Саудовская Аравия, пригласив к обсуждению не только участников альянса, но и не входящие в него страны.
ИСТОЧНИК KP.RU