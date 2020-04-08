2020-04-08T14:09:38+03:00
Экономика

Курс доллара на 9 апреля 2020: официальные данные ЦБ России

ЦБ РФ опубликовал официальный курс доллара на 9 апреля
Ася КУЗНЕЦОВА
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Банк России опубликовал официальный курс доллара на 9 апреляБанк России опубликовал официальный курс доллара на 9 апреляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Доллар вырос на 29 копеек до 75,74 рубля по официальному курсу, установленному Банком России.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что на открытии торгов Московской биржи курс доллара вырос на 27 копеек и достиг 75,81 рубля, а курс евро увеличился на 4 копейки до 82,34 рубля.

Напомним, что изменения на валютном рынке случились по двум причинам: распространения коронавируса в мире и срыва сделки ОПЕК+. Страны-экспортёры пока не договорились об объёмах сокращения нефтедобычи, однако Россия заявляла о готовности к снижению объёмов добычи сырья на один миллион баррелей в сутки.

Изначально заседание ОПЕК+ было назначено на 6 апреля в формате видеоконференции, но после его перенесли на 9 апреля. В рамках встречи ожидается обсуждение новой "Декларации о сотрудничестве". Инициатором новой встречи стран ОПЕК+ выступила Саудовская Аравия, пригласив к обсуждению не только участников альянса, но и не входящие в него страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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