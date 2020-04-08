2020-04-08T14:12:20+03:00
Общество

В Ростуризме объяснили, что делать путешественникам с оплаченными турами в период пандемии коронавируса

Вылететь из страны невозможно из-за отмены международного авиасообщения
Юлия САЛЬНИКОВА
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Россияне могут изменить даты вылета с учетом эпидемиологической обстановкиРоссияне могут изменить даты вылета с учетом эпидемиологической обстановкиФото: Олег УКЛАДОВ
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В Ростуризме дали совет россиянам, у которых на руках остались оплаченные путевки в другие страны. Напомним, в конце марта российское правительство ввело запрет на авиасообщение с другими странами. Самолеты летают за границу только для эвакуации наших граждан.

Глава Ростуризма Зарина Догузова, слова которой приводит "Интерфакс", посоветовала туристам изменить даты вылета, а не отказываться от оплаченной путевки. Тем более, что турфирмы идут на встречу клиентам и выдают достаточно выгодные предложения. Например, переносят даты, но путевка рассчитывается по старому курсу валют. То есть такой отдых будет дешевле, чем если бронировать сейчас.

- Туристы, туроператоры и средства размещения уже сейчас договариваются о депонировании средств с дополнительными привилегиями для путешественников. При этом у туриста остается право на возврат средств в соответствии с действующим законодательством,- объяснила Зарина Догузова.

Туристическая отрасль считается наиболее пострадавшей из-за пандемии коронавируса. Поддержку туроператорам окажет правительство - на компенсацию по невозвратным билетам выделено 3,5 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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