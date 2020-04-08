2020-04-08T14:55:52+03:00
Общество

В Роструде рассказали, за что могут уволить в период пандемии коронавируса

Особый режим изоляции, введенный в стране до конца апреля, не дает право работодателю увольнять сотрудников по причине отсутствия прибыли
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Роструде назвали причины, по которым работодатель может уволить сотрудников в период пандемии.

Напомним, режим изоляции действует в России до конца апреля. Это время является нерабочим для многих компаний, за исключением социально-значимых. Так что распространение коронавируса может стать вызовом не только для медицины, но и в целом для экономики - фирмы могут лишиться прибыли из-за простоя в работе. Однако, отсутствие доходов компании - не повод сокращать сотрудников, напоминают в Роструде.

Уволить сотрудника можно только по статьям, указанным в Трудовом кодексе. Например, расстаться с работником можно, если: он совершил грубое нарушение дисциплины, опоздание или отсутствие на рабочем месте без уважительных причин больше четырех часов подряд, хищение имущества, появление в состоянии алкогольного опьянения.

- Причиной может стать аморальный поступок работника, который выполняет воспитательную функцию, а также утрата доверия к подчиненным, которые работают с деньгами и были причастны к финансовым махинациям,- сообщили в Роструде.

Лишиться работы можно из-за сокращения штата или ликвидации предприятия, но при этом работодатель обязан уведомить об увольнении за два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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