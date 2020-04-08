В Совфеде прокомментировали ситуацию с оплатой студенческих общежитий из-за коронавируса

8 Апр 2020 2020-04-08T14:20:04+03:00

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Снижение или отмену оплаты общежитий для студентов на фоне распространения коронавируса назвали разумной идеей. Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова одобрила предложение Минобрнауки.

«Безусловно, это разумное предложение. Мы понимаем, что те студенты, которые сейчас не пребывают, а уехали домой и находятся на дистанционном обучении, не пользуются водой и коммунальными услугами, и, соответственно, плата должна быть снижена. Как правило, она небольшая, студенты вносят её за год, за полгода вперёд, в этих случаях вполне разумно перенести её на последующий учебный год», — цитирует Гумерову RT.

По ее словам, студентам, которые остались в общежитиях по той или иной причине, также необходимо оказать поддержку. Особенно важно, чтобы эту категорию учащихся поддержали в таких вопросах, как приобретение продуктов, считает сенатор.

Ранее пресс-служба Министерства науки и высшего образования сообщила, что всем ректорам вузов было направлено письмо с предложением снизить или отменить для студентов оплату общежитий на фоне сложившейся ситуации, передает газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU