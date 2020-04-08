Mail.ru поможет занять детей в период карантина

8 Апр 2020 2020-04-08T14:22:14+03:00

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Портал Mail.ru поможет родителям занять детей во время карантина. На сервисе Смотри.Mail.ru появился детский режим с познавательными и развлекательными видео.

Войти в детский режим на можно, нажав на соответствующий раздел на главной странице сайта. При этом, родитель может не выходить из своего аккаунта и в любой момент продолжить смотреть свое видео. Ребенок, при этом, не сможет получить доступ к родительскому контенту - для перехода из детского режима понадобится ввести пин-код.

- Сервис можно включить ребенку и не бояться, что он выберет что-то странное, потому что все видео на платформе отобраны редакцией, - отметил Егор Ганин, заместитель вице-президента, руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.ru Group.

На сервисе собраны все самые популярные детские мультфильмы, в том числе «Маша и Медведь», «Белка и Стрелка» и другие. При этом, родители могут контролировать, что и как смотрит их ребенок. В любой момент можно посмотреть историю, установить ограничение по времени просмотра или отключить возможность поиска.

ИСТОЧНИК KP.RU