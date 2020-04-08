2020-04-08T14:45:19+03:00
Общество

Самолёт, летящий из Тюмени в Москву, подал сигнал тревоги

Аэробус выполняет рейс SU1501
Ася КУЗНЕЦОВА
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Самолёт Тюмень-Москва подал сигнал тревогиСамолёт Тюмень-Москва подал сигнал тревогиФото: Иван ВИСЛОВ
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Самолёт Airbus A320, летящий из Тюмени в Москву, подал сигнал тревоги.

отмечается, что рейс вылетел из аэропорта Тюмени в 12:22 по мск, а его посадка в Шереметьеве запланирована на 14:50. О сигнале тревоги сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в авиационных службах.

Ранее сайт kp.ru сообщал о самолёте Sukhoi Superjet, следовавшем рейсом Москва-Пермь. Пролетая над набережными Челнами, экипаж подал сигнал тревоги. Сообщение о минировании пришло, когда лайнер уже был в воздухе.

В самолете был 51 пассажир и 5 членов экипажа. Командир судна принял решение садиться в Перми.

- Посадка прошла в штатном режиме. Сейчас самолет будет досмотрен службой авиационной безопасности и оперативными службами. Пассажиры доставлены в аэровокзал, - сообщили в аэропорту города Пермь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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