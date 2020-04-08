Итальянский Vogue выйдет с белой обложкой в знак перерождения и уважения к врачам

8 Апр 2020 2020-04-08T15:26:01+03:00

Апрельский выпуск журнала Vogue Italia вышел с белой обложкой в честь медработников, сражающихся за жизни пациентов, рискуя своими Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Редакция итальянского издания журнала Vogue приняла решение о выпуске первого в истории номера с пустой обложкой белого цвета. Она станет символом уважения врачам и медсёстрам, каждый день рискующим своей жизнью. Изображение новой обложки редакция уже опубликовала в своём официальном Instagram аккаунте.

- Белый цвет - это знак уважения. Белый цвет - это перерождение, свет во тьме, сочетание всех цветов сразу, - написано в посте под фото нового журнала, выход которого намечен на 10 апреля.

В сообщении также отмечается, что белая обложка символизирует цвет униформы тех врачей и медицинских работников, которые ежедневно сражаются за жизни итальянцев, рискуя своими.

- Кроме того: белый это не исчезновение, а пустая страница, на которой напишут. Титульный лист новой истории, которая скоро начнётся, - также написали представители Vogue-Италия.

Напомним, по данным университета Джонса Хопкинса число заражённых коронавирусом в Италии уже достигло 135 586 человек. Погибли 17 127 пациентов.

vogueitalia Апрельский выпуск итальянского Vogue выйдет с белой обложкой, как символ перерождения, новой истории и уважения ко врачам

ИСТОЧНИК KP.RU