2020-04-08T16:47:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Иммунолог рассказал, защищает ли от коронавируса привика против туберкулеза

Он пояснил, что вакцина БЦЖ лишь повышает иммунитет, но полностью не защищает от вируса
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Иммунолог рассказал, защищает ли привика от туберкулеза от коронавирусаИммунолог рассказал, защищает ли привика от туберкулеза от коронавирусаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Иммунолог Владимир Болибок рассказал, может ли прививка БЦЖ, применяемая для профилактики туберкулеза, защитить организм от коронавируса. По его словам, вакцина БЦЖ не только создает иммунитет к туберкулезу, но и существенно повышает иммунитет человека ко всякого рода другим инфекциям, в том числе коронавирусу.

При этом, он отметил, что повторную вакцинацию БЦЖ сейчас проводить нет смысла, так как эффект от неё появляется только через несколько месяцев. Поэтому на общую эпидемиологическую ситуацию это никак не повлияет.

Болибок также добавил, что вакцина может лишь повысить иммунитет, но полностью не защищает от заражения коронавирусом. Все зависит от индивидуальных особенностей организма.

- То есть сама вакцина иммунитета от коронавируса не создает. И у тех, кто вакцинирован БЦЖ, нет иммунитета против коронавируса. Вопрос только в том, насколько у нас общая напряженность иммунной системы готова к тому, чтобы встретиться с коронавирусом, - рассказал он в интервью радио "Комсомольская правда".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Андрей Турчак: Президент поддержал позицию «Единой России» по расширению возможностей использования «ипотечных каникул»
Специалист рассказал, как пожилые люди заражаются коронавирусом
Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за гуманитарной помощи из России
Регионы сами будут решать, когда дети смогут вернуться к очному обучению
Центробанк: «истощенность» российской экономики может привести ко второй вспышке коронавируса
Неизвестный сообщил о «минировании» пяти больниц в Москве
Самолёт с россиянами вылетел из Мальдив в Москву
"Выбора сейчас нет": Путин призвал россиян соблюдать режим изоляции
Иммунолог рассказал, защищает ли от коронавируса привика против туберкулеза
Архангельская область поможет предпринимателям, пострадавшим из-за коронавируса
Скворцова рассказала, когда в России закончится эпидемия коронавируса
"Победим и эту заразу коронавирусную": Путин напомнил, что Россия не раз проходила серьезные испытания
В Польше прогнозируют последствия для ЕС из-за ограничения передвижений внутри Шенгенской зоны
Путин о ситуации с коронавирусом в России: Решающими станут ближайшие 2-3 недели
Путин сообщил о выплатах по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка
Путин предложил отсрочить уплаты в страховые фонды для пострадавших от коронавируса предприятий
Путин сообщил об автоматическом продление паспортов и водительских прав
Путин: Всем, кто потерял работу в марте, выплатят пособие "по верхней планке"
Путин призвал в первую очередь помогать тем компаниям, которые сохраняют занятость
Путин заявил, что нельзя останавливать экономику и закрывать транспортное сообщение в регионах
Путин: медики должны получать всю зарплату без задержек
Путин предложил установить спецвыплаты для работающих с больными коронавирусом медикам
Путин обозначил неотложную задачу всех регионов для борьбы с коронавирусом
Путин поручил Минфину обеспечить регионам гибкость "свободу маневра" в распределении средств на борьбу с коронавирусом
Дерматологи назвали новый возможный симптом коронавируса
Скворцова: России удается избежать стремительного роста заболеваемости коронавируса
Песков призвал не приравнивать плановое сокрушение нефтедобычи в США со сделкой ОПЕК+
Эксперт посоветовал, как защитить себя от мошенников во время коронавируса
Итальянский Vogue выйдет с белой обложкой в знак перерождения и уважения к врачам