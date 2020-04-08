Иммунолог рассказал, защищает ли от коронавируса привика против туберкулеза

8 Апр 2020 2020-04-08T16:47:19+03:00

Он пояснил, что вакцина БЦЖ лишь повышает иммунитет, но полностью не защищает от вируса

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Иммунолог Владимир Болибок рассказал, может ли прививка БЦЖ, применяемая для профилактики туберкулеза, защитить организм от коронавируса. По его словам, вакцина БЦЖ не только создает иммунитет к туберкулезу, но и существенно повышает иммунитет человека ко всякого рода другим инфекциям, в том числе коронавирусу.

При этом, он отметил, что повторную вакцинацию БЦЖ сейчас проводить нет смысла, так как эффект от неё появляется только через несколько месяцев. Поэтому на общую эпидемиологическую ситуацию это никак не повлияет.

Болибок также добавил, что вакцина может лишь повысить иммунитет, но полностью не защищает от заражения коронавирусом. Все зависит от индивидуальных особенностей организма.

- То есть сама вакцина иммунитета от коронавируса не создает. И у тех, кто вакцинирован БЦЖ, нет иммунитета против коронавируса. Вопрос только в том, насколько у нас общая напряженность иммунной системы готова к тому, чтобы встретиться с коронавирусом, - рассказал он в интервью радио "Комсомольская правда".

ИСТОЧНИК KP.RU