2020-04-08T17:21:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Центробанк: «истощенность» российской экономики может привести ко второй вспышке коронавируса

Специалисты предположили, что наиболее острая фаза влияния вируса на экономическую деятельность не превысит двух кварталов
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В текущем году не следует исключать второй волны вспышки коронавируса из-за «истощенности» экономики в Российской ФедерацииВ текущем году не следует исключать второй волны вспышки коронавируса из-за «истощенности» экономики в Российской ФедерацииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В текущем году не следует исключать второй волны вспышки коронавируса из-за «истощенности» экономики в Российской Федерации. Об этом департамент исследований и прогнозирования Центрального банка сообщил в своем апрельском аналитическом бюллетене «О чем говорят тренды».

Эксперты Центробанка указали, что вторая вспышка коронавирусной инфекции может произойти в конце 2020 года в сезон простудных и респираторных заболеваний.

- Помимо прочего, вспышке коронавируса может способствовать «истощенность» российской экономики из-за расходов на борьбу с распространением инфекции в государстве, - сообщается в бюллетене.

В ЦБ отметили, что начало сложной экономической и эпидемиологической ситуации экономика государства застала с хорошим запасом прочности, накопленным за долгое время.

- Рост доходов жителей страны превратился в рост расходов, в первую очередь в розничной торговле товарами и услугами. Это, в свою очередь, стимулировало внутренний спрос, - отметили специалисты.

Негативное влияние пандемии может смягчить готовность к борьбе с эпидемией коронавируса. При этом на российскую экономику распространение болезни может повлиять снижение внешнего спроса, замедление мировой экономики и проблемы с поставками импортного сырья.

В бюллетене сообщается, что самая острая фаза влияния пандемии на мировую экономику по продолжительности, скорее всего, не превысит двух кварталов. Это объясняется как особенностями распространения вируса, так и совершенствованием мер по лечению заболевших COVID-19.

Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Андрей Турчак: Президент поддержал позицию «Единой России» по расширению возможностей использования «ипотечных каникул»
Специалист рассказал, как пожилые люди заражаются коронавирусом
Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за гуманитарной помощи из России
Регионы сами будут решать, когда дети смогут вернуться к очному обучению
Центробанк: «истощенность» российской экономики может привести ко второй вспышке коронавируса
Неизвестный сообщил о «минировании» пяти больниц в Москве
Самолёт с россиянами вылетел из Мальдив в Москву
"Выбора сейчас нет": Путин призвал россиян соблюдать режим изоляции
Иммунолог рассказал, защищает ли от коронавируса привика против туберкулеза
Архангельская область поможет предпринимателям, пострадавшим из-за коронавируса
Скворцова рассказала, когда в России закончится эпидемия коронавируса
"Победим и эту заразу коронавирусную": Путин напомнил, что Россия не раз проходила серьезные испытания
В Польше прогнозируют последствия для ЕС из-за ограничения передвижений внутри Шенгенской зоны
Путин о ситуации с коронавирусом в России: Решающими станут ближайшие 2-3 недели
Путин сообщил о выплатах по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка
Путин предложил отсрочить уплаты в страховые фонды для пострадавших от коронавируса предприятий
Путин сообщил об автоматическом продление паспортов и водительских прав
Путин: Всем, кто потерял работу в марте, выплатят пособие "по верхней планке"
Путин призвал в первую очередь помогать тем компаниям, которые сохраняют занятость
Путин заявил, что нельзя останавливать экономику и закрывать транспортное сообщение в регионах
Путин: медики должны получать всю зарплату без задержек
Путин предложил установить спецвыплаты для работающих с больными коронавирусом медикам
Путин обозначил неотложную задачу всех регионов для борьбы с коронавирусом
Путин поручил Минфину обеспечить регионам гибкость "свободу маневра" в распределении средств на борьбу с коронавирусом
Дерматологи назвали новый возможный симптом коронавируса
Скворцова: России удается избежать стремительного роста заболеваемости коронавируса
Песков призвал не приравнивать плановое сокрушение нефтедобычи в США со сделкой ОПЕК+
Эксперт посоветовал, как защитить себя от мошенников во время коронавируса
Итальянский Vogue выйдет с белой обложкой в знак перерождения и уважения к врачам