Центробанк: «истощенность» российской экономики может привести ко второй вспышке коронавируса

8 Апр 2020 2020-04-08T17:21:52+03:00

В текущем году не следует исключать второй волны вспышки коронавируса из-за «истощенности» экономики в Российской Федерации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты предположили, что наиболее острая фаза влияния вируса на экономическую деятельность не превысит двух кварталов

Изменить размер текста: A A

В текущем году не следует исключать второй волны вспышки коронавируса из-за «истощенности» экономики в Российской Федерации. Об этом департамент исследований и прогнозирования Центрального банка сообщил в своем апрельском аналитическом бюллетене «О чем говорят тренды».

Эксперты Центробанка указали, что вторая вспышка коронавирусной инфекции может произойти в конце 2020 года в сезон простудных и респираторных заболеваний.

- Помимо прочего, вспышке коронавируса может способствовать «истощенность» российской экономики из-за расходов на борьбу с распространением инфекции в государстве, - сообщается в бюллетене.

В ЦБ отметили, что начало сложной экономической и эпидемиологической ситуации экономика государства застала с хорошим запасом прочности, накопленным за долгое время.

- Рост доходов жителей страны превратился в рост расходов, в первую очередь в розничной торговле товарами и услугами. Это, в свою очередь, стимулировало внутренний спрос, - отметили специалисты.

Негативное влияние пандемии может смягчить готовность к борьбе с эпидемией коронавируса. При этом на российскую экономику распространение болезни может повлиять снижение внешнего спроса, замедление мировой экономики и проблемы с поставками импортного сырья.

В бюллетене сообщается, что самая острая фаза влияния пандемии на мировую экономику по продолжительности, скорее всего, не превысит двух кварталов. Это объясняется как особенностями распространения вируса, так и совершенствованием мер по лечению заболевших COVID-19.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767822" frameborder="0"></iframe> Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

ИСТОЧНИК KP.RU