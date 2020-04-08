2020-04-08T18:17:43+03:00
Коронавирус Covid-19

"Нашу страну это минует": Врач Симон Мацкеплишвили рассказал, что Россия идет по благополучному сценарию с копонавирусом

По его мнению, у неуклонно растущего числа заразившихся есть несколько причин
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Врач рассказал о статистике заболеваемости коронавирусомВрач рассказал о статистике заболеваемости коронавирусомФото: Артем КИЛЬКИН
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В последние дни количество заболевших коронавирусом в России неуклонно растет. Но статистика роста может быть связана со многими причинами. О них рассказал известный ученый и врач Симон Мацкеплишвили.

- Это может говорить либо о том, что количество людей увеличивается, но это может быть и следствие исключительно того, что мы больше и больше людей проверяем. - сказал он в интервью радио "Комсомольская правда".

Он также напомнил, что у многих людей болезнь протекает бессимптомно, и они не идут ко врачу. Поэтому статистика их не учитывает. Исходя из этого Мацкеплишвили предположил, что добровольное тестирование может увеличить эти цифры.

По мнению Мацкеплишвили, Россия идет по одному из самых благоприятных сценариев развития коронавируса.

- У меня есть ощущение внутреннее, боюсь его спугнуть, что нашу страну это минует. Ужасная картина, которую мы видели в Италии, в Испании, в США. Есть ощущение, что мы имеем большие шансы мимо этого проскочить, - добавил он.

Напомним, по состоянию на 8 апреля в России зафиксировано 8672 случая заболевания коронавирусом. За последние сутки вирусом заразилось 1175 человек, следует и данных сайта стопкоронавирус.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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"Нашу страну это минует": Врач Симон Мацкеплишвили рассказал, что Россия идет по благополучному сценарию с копонавирусом
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