2020-04-08T18:43:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве появились новые сервисы бесконтактной доставки

Абоненты Tele2 получат больше возможностей для досуга и удаленной работы, не выходя из дома
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Пока во всей стране идет борьба с пандемией коронавируса, а миллионы наших соотечественников вынуждены соблюдать режим самоизоляции, многие компании берут на себя роль социальных защитников и помогают своим клиентам адаптироваться к новым реалиям. С каждым днем появляется все больше дополнительных сервисов и услуг, которые помогают людям лишний раз не покидать свои дома.

Например, оператор мобильной связи Tele2. Как и многие другие, компания также приняла ряд мер для борьбы с распространением инфекции и запустила бесконтактную доставку SIM-карт для жителей Москвы и области. Теперь, чтобы получить услугу, достаточно зайти на сайт интернет-магазина оператора, выбрать опцию бесконтактной доставки и оформить заказ. После этого с клиентом свяжется оператор кол-центра и уточнит все необходимую информацию.

Как отмечает пресс-служба оператора, абоненты Tele2 ответственно подходят к официальным рекомендациям по борьбе с пандемией и остаются дома. При этом теперь благодаря новым возможностям бесконтактной доставки они могут получить все необходимое для удаленной работы и привычного досуга в домашней обстановке.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Российские школы могут досрочно завершить учебный год
Собянин объяснил, почему в Москву нельзя полностью закрыть
Трамп позвал избирателей Сандерса в свою Республиканскую партию
В Ассоциации туроператоров рассказали, ждет ли Россию срыв туристического сезона
В Москве появились новые сервисы бесконтактной доставки
Берни Сандерс решил выйти из президентской гонки в США
Путин прокомментировал вопрос ограничения транспорта в регионах
Путин поручил направить региональные планы по коронавирусу в рабочую группу Госсовета и кабмину
"Нашу страну это минует": Врач Симон Мацкеплишвили рассказал, что Россия идет по благополучному сценарию с копонавирусом
«В сказку - из дома»: волонтеры будут читать детям книги по телефону горячей линии
Андрей Турчак: Президент поддержал позицию «Единой России» по расширению возможностей использования «ипотечных каникул»
Специалист рассказал, как пожилые люди заражаются коронавирусом
Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за гуманитарной помощи из России
Регионы сами будут решать, когда дети смогут вернуться к очному обучению
Центробанк: «истощенность» российской экономики может привести ко второй вспышке коронавируса
Неизвестный сообщил о «минировании» пяти больниц в Москве
Самолёт с россиянами вылетел из Мальдив в Москву
"Выбора сейчас нет": Путин призвал россиян соблюдать режим изоляции
Иммунолог рассказал, защищает ли от коронавируса привика против туберкулеза