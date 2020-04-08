В Москве появились новые сервисы бесконтактной доставки

8 Апр 2020 2020-04-08T18:43:26+03:00

Абоненты Tele2 получат больше возможностей для досуга и удаленной работы, не выходя из дома

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Пока во всей стране идет борьба с пандемией коронавируса, а миллионы наших соотечественников вынуждены соблюдать режим самоизоляции, многие компании берут на себя роль социальных защитников и помогают своим клиентам адаптироваться к новым реалиям. С каждым днем появляется все больше дополнительных сервисов и услуг, которые помогают людям лишний раз не покидать свои дома.

Например, оператор мобильной связи Tele2. Как и многие другие, компания также приняла ряд мер для борьбы с распространением инфекции и запустила бесконтактную доставку SIM-карт для жителей Москвы и области. Теперь, чтобы получить услугу, достаточно зайти на сайт интернет-магазина оператора, выбрать опцию бесконтактной доставки и оформить заказ. После этого с клиентом свяжется оператор кол-центра и уточнит все необходимую информацию.

Как отмечает пресс-служба оператора, абоненты Tele2 ответственно подходят к официальным рекомендациям по борьбе с пандемией и остаются дома. При этом теперь благодаря новым возможностям бесконтактной доставки они могут получить все необходимое для удаленной работы и привычного досуга в домашней обстановке.