2020-04-08T20:11:11+03:00
Общество

«Это очень существенно»: губернатор Самарской области оценил меры президента по поддержке семей с детьми

Дмитрий Азаров уверен, что в сегодняшнем выступлении Владимира Путина не было второстепенных вещей
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Дмитрий Азаров уверен, что президент России принимает правильные решенияДмитрий Азаров уверен, что президент России принимает правильные решенияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал сегодняшнее совещание с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, он отметил, что в выступлении главы государства не было второстепенных вещей, а все принимаемые им меры носят действенный характер.

— Президент сегодня сообщил, что подписал указ о начале дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский капитал — по 5 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до 3-х лет включительно. Это очень существенная мера поддержки, — заявил Азаров.

Губернатор отметил, что такие выплаты гарантированно пройдут уже в ближайшее время — апреле, мае, июне. На месяца раньше начинаются выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет. Также Дмитрий Азаров напомнил, что 1 марта Владимир Путин принял решение для всех семей, где есть родители, которые потеряли работу, выплачивать дополнительное пособие по 3 тысячи на каждого ребенка и по верхней планке платить пособие по безработице, то есть 12 100 рублей.

— Таким образом, если все эти меры сложить, то сумма на семью из трех человек получается близкой к средней зарплате по многим регионам России. По крайней мере 70% она точно компенсирует. Конечно, это очень серьезная мера поддержки населения, — заявил Дмитрий Азаров. — Уверен, это придаст силы, а самое главное — придаст возможности семьям пережить эту непростую годину.

Путин выступил с третьим обращением по теме коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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