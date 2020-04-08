Список россиян, желавших вернуться на родину, содержал около 15 тыс. несоответствующих действительности данных

8 Апр 2020 2020-04-08T21:05:46+03:00

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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что первый список россиян, которые хотели вернуться на родину, содержал около 15 тысяч несоответствующих действительности данных.

В свою очередь президент России Владимир Путин поручил правительству в контакте с регионами отладить механизм возвращения граждан из-за рубежа.

«Что касается возвращения наших граждан из-за границы (…) там есть единый подход выработанный, надо его, этот механизм, отладить», - заявил российский лидер в ходе совещания с главами регионов.

Путин отметил, что в правительстве такая система уже в достаточной степени отлажена, однако призвал кабмин «донастраивать» этот механизм в контакте с регионами. Он заявил, что первым делом нужно понимать, где находятся российские граждане, сколько их, «откуда они, куда хотят попасть».

Напомним, 4 апреля кабмин остановил вывоз россиян из-за рубежа. Вице-премьер России Татьяна Голикова пояснила, что такой «тайм-аут» взят, чтобы в течение двух дней правительство составило «четкий график» того, кто, в каком количестве и куда должен прилететь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/771738" frameborder="0"></iframe> Россиянка не может вернуться с Бали из-за закрытия границ в связи с коронавирусом.Долгожданная поездка Анастасии Макаровой, которую она планировала за полгода, на сегодняшний день уже должна была подойти к концу, однако россиянка по-прежнему ожидает возращения домой

ИСТОЧНИК KP.RU