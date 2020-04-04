2020-04-04T16:13:56+03:00
Коронавирус Covid-19

График прилета россиян на родину начнет формироваться с понедельника

Голикова заявила, что необходимо чётко представлять, кто, в каком количестве и куда прилетит
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Власти взяли тайм-аут на 2 дня по вывозу россиян из-за рубежаВласти взяли тайм-аут на 2 дня по вывозу россиян из-за рубежаФото: Иван ВИСЛОВ
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Необходимо чётко представлять, кто, в каком количестве и куда прилетит, поэтому российские власти взяли тайм-аут по вывозу россиян из-за рубежа, чтобы в течение двух дней составить четкий график. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, российские власти не смогли идентифицировать 13 660 человек из 26 тысяч, которые должны были вернуться на родину. «Непонятно, куда они полетят дальше», - отметила вице-премьер.

Напомним, авиасообщение с иностранными государствами было приостановлено еще с 27 марта, но до сих пор застрявшим за рубежом россиянам помогали вернуться домой ранее сайт kp.ru сообщал, что Россия останавливает вывозные международные рейсы с 4 апреля.

С сегодняшнего дня «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Индию для вывоза соотечественников, а S7 приостанавливает рейсы, которые должны были вывезти россиян из Японии, Таиланда и Вьетнама.

ИСТОЧНИК KP.RU

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