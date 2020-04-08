В Москве загорелся дом престарелых

8 Апр 2020 2020-04-08T22:32:23+03:00

На данный момент спасено 18 человека. Всего там находится 60 пожилых людей

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Поздно вечером, в среду, 8 апреля, на западе Москвы, на 3-й Мякининской улице, загорелся дом престарелых.

Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. Огонь перекинулся на первый этаж. На месте происшествия работает минимум десять нарядов пожарных машин.

В ГУМЧС сообщили, что пожар локализован на площади 15 «квадратов», а его причиной стало возгорание кабеля.

На данный момент спасено 18 человека. Всего там находится 60 пожилых людей.

На место пожара выехал заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Напомним, накануне, 5 апреля, пожар охватил несколько палаток рядом со стройплощадкой инфекционной больницы для лечения пациентов с коронавирусом. Все произошло в Новой Москве между деревнями Бабенки и Голохвастово. В результате происшествия погиб один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU