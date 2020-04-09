2020-04-09T01:54:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин заявил о новых мерах поддержки россиян и бизнеса

Глава государства намерен улучшить ситуацию благосостояния граждан в условиях пандемии
Юлия КЕКОВА
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Владимир ПутинВладимир ПутинФото: REUTERS
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Владимир Путин заявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса в стране.

Президент РФ сообщил, что более 33 миллиардов рублей будет направлено на обеспечение больничных мест. Также порядка 13 миллиардов рублей планируется выделить на закупку специальной медицинской техники, в частности аппаратов для искусственной вентиляции легких и на покупку машин скорой помощи. Об этом российский лидер сообщил во время совещания с губернаторами.

Также по его поручению врачи, которые работают с инфицированными коронавирусом пациентами, получат дополнительные выплаты в размере 80 тысяч рублей в месяц. Для более младшего медицинского персонала, в частности фельдшеров и медсестер, "бонус" за лечение предусмотрен в размере 50 тысяч рублей. Все остальные медсотрудники получат выплаты в 25 тысяч рублей.

Глава государства отметил, что для сотрудников больниц будут установлены повышенные страховые гарантии. Президент поручил Правительству автоматически продлить действие паспортов, водительских прав и других документов. По его мнению, это позволит облегчить жить россиян и избавить их от лишних хлопот в период пандемии.

Напомним, сайт kp.ru писал, что по данным на 9 апреля врачи подтвердили диагноз коронавирусная инфекция у 8 672 человек. Российские власти принимают все необходимые меры по борьбе с болезнью и поддержке граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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