Актер из фильма "Девятые врата" Аллен Гарфилд умер от коронавируса
Американский актер и сценарист Аллен Гарфилд умер от коронавируса в больнице в штате Калифорния. Он скончался в возрасте 80 лет.
Печальную новость о его кончине подтвердила его сестра Лоис Гурвиц в кратком разговоре с журналистами изданию The Hollywood Reporter. Ранее Гарфилд перенес инсульт.
Аллен Гарфилд родился 22 ноября 1939 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Известность ему принесли роли нервных злодеев, коррумпированных бизнесменов и политиков.
За свою жизнь Гарфилд снялся более чем в 100 фильмах и различных теле-шоу. Он играл роли в фильмах Вуди Аллена ("Бананы"), Фрэнсиса Форда Копполы ("Разговор", "Клуб Коттон"), Романа Полански ("Девятые врата") и других.
Ранее kp.ru писал, что от коронавируса умер 76-летний британский актер "Звездных воин" Эндрю Джек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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