В Госдуме предложили субсидировать некоторые компании для выплат сотрудникам

9 Апр 2020 2020-04-09T11:49:18+03:00

Помощь может быть оказана тем, кому пришлось остановить производство

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В Госдуме предложили оказать финансовую помощь из средств федерального бюджета компаниям, которые остановили деятельность на фоне пандемии и которым необходимо выплачивать зарплаты сотрудникам. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Михаил Щапов. В своем обращении к премьер-министру России Михаилу Мишустину он отметил, что субсидии должны получить те организации, чье производства находятся в условиях вынужденного простоя.

Щапов отметил, что в сложившихся условиях зарплата работников должна быть компенсирована не менее чем на 70%.

«Если у работодателя, деятельность которого приостановлена, имеются сотрудники с детьми, то размер субсидий должен составлять не менее 80% от заработной платы работника с одним несовершеннолетним ребенком, с двумя и более — 100% от заработной платы», — цитирует текст обращения RT.

Напомним, ранее в Национальном родительском комитете предложили выплачивать пособие семьям с детьми, в которых родители лишились работы или столкнулись с задержкой зарплаты на фоне распространения коронавируса, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU