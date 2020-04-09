2020-04-09T12:15:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Препарат для лечения коронавируса планируют начать выпускать в России в мае

Сначала его передадут в стационары, а затем в розничную продажу
Ася КУЗНЕЦОВА
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Препарат "Фавипиравир" для лечения коронавируса планируют начать выпускать в России в мае. Фото: Дмитрий Рогулин / ТАССПрепарат "Фавипиравир" для лечения коронавируса планируют начать выпускать в России в мае. Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
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Препарат "Фавипиравир" для лечения коронавируса планируют начать выпускать в России к маю 2020 года.

Сначала препарат будет передан в стационарные больницы для лечения заражённых коронавирусом, а уже после этого возможны розничные продажи. Об этом РИА Новости сообщил глава совета директоров группы "Химрар" Андрей Иващенко.

- Сегодня наша главная задача — обеспечить выпуск препарата к маю, чтобы начать лечить пациентов в стационарах. Дальше будем наращивать производство, чтобы удовлетворить весь потенциальный спрос и перейти к розничным продажам препарата, - рассказал Иващенко.

Он также отметил, что "Фавипиравир", эффективность которого в лечении коронавируса подтвердили китайские специалисты, пока остаётся единственным препаратом, сработавшим ранее на сотнях заражённых COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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