Препарат для лечения коронавируса планируют начать выпускать в России в мае
Препарат "Фавипиравир" для лечения коронавируса планируют начать выпускать в России к маю 2020 года.
Сначала препарат будет передан в стационарные больницы для лечения заражённых коронавирусом, а уже после этого возможны розничные продажи. Об этом РИА Новости сообщил глава совета директоров группы "Химрар" Андрей Иващенко.
- Сегодня наша главная задача — обеспечить выпуск препарата к маю, чтобы начать лечить пациентов в стационарах. Дальше будем наращивать производство, чтобы удовлетворить весь потенциальный спрос и перейти к розничным продажам препарата, - рассказал Иващенко.
Он также отметил, что "Фавипиравир", эффективность которого в лечении коронавируса подтвердили китайские специалисты, пока остаётся единственным препаратом, сработавшим ранее на сотнях заражённых COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU